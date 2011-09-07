Под Петербургом сотрудники ФСБ пресекли работу нарколаборатории

Сотрудники Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность. Преступники организовали нарколабораторию на территории Киришского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли не менее 10 килограммов запрещенных веществ, а также лабораторное оборудование и прекурсоры. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), они задержаны и заключены под стражу.

Видео: пресс-служба ФСБ России