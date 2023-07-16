"Кладмэна" из Колтушей со 150 граммами метадона задержали при попытке покинуть Петербург

В воскресенье, 22 марта, в селе Павлово (Всеволожский район) добровольная народная дружина во время патрулирования заметила мужчину, который раскладывал свертки с порошкообразным веществом у дома №38 по улице Быкова. Заметив патрульных, предполагаемый наркокурьер попытался скрыться с места происшествия, проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили и изъяли три полимерных пакета. Экспертиза подтвердила, что в свертках общей массой около 150 граммов находилось психотропное вещество — метадон. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Виновного удалось задержать спустя несколько дней. 30 марта в полдень на Московском вокзале сотрудники полиции Всеволожского района задержали 37-летнего жителя Колтушей. У мужчины имеется богатое криминальное прошлое, включая судимости за тяжкие преступления. Подозреваемый помещен под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.

