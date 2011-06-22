Более 40 свертков с наркотиками изъяли в Мурино у гражданки иностранного государства

Днём 26 марта на Воронцовском бульваре в Мурино сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков задержали 34-летнюю гражданку одного из сопредельных государств. При личном досмотре у женщины обнаружили 42 свёртка с растительным веществом зелёного цвета общей массой 50,4 грамма.

Проведённая экспертиза показала, что в 31 свёртке находится наркотическое вещество гашиш массой 25,74 грамма. Содержимое остальных изъятых пакетиков будет исследовано дополнительно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигурантка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

