Свадебный гость из Тывы ударил ножом жениха во время застолья в Кронштадте

Жених был госпитализирован с множественными ранениями, подозреваемый задержан.

В Кронштадте полиция задержала 18-летнего жителя республики Тыва, который в ночь на 27 марта во время свадебного застолья ударил ножом жениха. Пострадавший 24-летний молодой человек госпитализирован с множественными ножевыми ранениями, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл около четырёх часов ночи в квартире дома № 42 по Посадской улице. Прибывшие на место полицейские обнаружили 24-летнего хозяина квартиры с ножевыми ранениями. Там же задержали подозреваемого — 18-летнего жителя Тывы, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, в этот день у пострадавшего была свадьба. После торжества в ресторане компания продолжила празднование в квартире жениха. Между молодожёном и гостем из Тывы возникли разногласия, которые переросли в конфликт. В ходе ссоры тувинец нанёс оппоненту несколько ударов ножом. По факту происшествия следственным отделом ОМВД России по Кронштадтскому району возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Фото: Pxhere