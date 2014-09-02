В Петербурге задержаны юные администраторы подпольного узла связи

Двое молодых людей из Тульской области обеспечивали работу сим-боксов в арендованных квартирах, помогая мошенникам скрывать номера. За свою деятельность они получали по 85 тысяч рублей еженедельно.

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов задержали двоих администраторов, обслуживавших узел связи, который использовался телефонными мошенниками. Как выяснилось, оборудование обеспечивало пропуск телефонного трафика из-за границы.

Фигурантами уголовного дела стали двое жителей Тульской области, одному из которых едва исполнилось 17 лет, а второму — 18. В их обязанности входило наблюдение за sim-боксами. Данные технические устройства были установлены в съемных квартирах и служили для подмены реальных данных абонентов, скрывая подлинное местоположение звонящего.

За свою работу молодые люди получали еженедельное вознаграждение в размере 85 тысяч рублей на каждого. В настоящий момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

