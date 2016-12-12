Ограничения на парковку и движение СИМ ввели в Петербурге в преддверии Дня Победы

Оперативный штаб Петербурга принял решение о введении ограничений на парковку и движение средств индивидуальной мобильности в период подготовки к массовым мероприятиям. Речь идет об электросамокатах, электроскейтбордах, о гироскутерах, сигвеях и моноколесах, сообщили в Смольном 7 мая.

Ограничения будут действовать с 00:00 8 мая до 16:00 10 мая в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском и Центральном районах. Кроме того, запрет на СИМ введут с 00:00 3 июня до 16:00 7 июня из-за Петербургского международного экономического форума, с 12:00 9 июня до 16:00 15 июня в связи с проведением Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2026", с 00:00 24 июня до 16:00 27 июня из-за Петербургского международного юридического форума, с 00:00 27 июня до 16:00 28 июня в связи с праздником выпускников "Алые паруса" и с 16:00 25 июля до 00:00 27 июля из-за Главного военно-морского парада.

Помимо этого, 9 мая в 10:00-16:00 приостановят деятельность следующих объектов:

– ТРЦ "Галерея";

– ТК "Невский центр";

– универмаг "Большой Гостиный Двор";

– торговый дом "Пассаж";

– галерея Grand Palace;

– ТЦ "Невский атриум".

Принятые меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан и правопорядка в период проведения массовых мероприятий.

