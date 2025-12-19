Ямочный ремонт дороги состоялся в Волховском районе

Работы прошли с применением холодного асфальта.

Сотрудники "Киришского ДРСУ" провели в Волховском районе ямочный ремонт на участке трассы "Волхов — Кисельня — Черноушево". Работы состоялись с применением холодного асфальта, рассказали 28 января в дорожном комитете Ленобласти.

Сначала специалисты очистили поврежденные участки, обработали их битумом и уложили асфальтобетонную смесь. Этот метод эффективен при температуре до -5 градусов. Зимой он является оптимальным решением для поддержания дорог в нормативном состоянии.

Как только температура воздуха повысится, мы приступим к ямочному ремонту в других районах. Дорожный комитет региона

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти