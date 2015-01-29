По делу о коррупции задержана депутат Волховского района

Экономическая полиция Волховского района пресекла коррупционное преступление. По подозрению задержаны 41-летняя депутат и глава физкультурно-спортивного центра, а также ее приятельница, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Женщина, используя свое служебное положение, получала от сотрудников часть их зарплаты, премий и иных выплат. Чтобы провернуть схему, она фиктивно устроила на работу знакомую, которой поступали средства. Таким образом злоумышленница зарабатывала дополнительно не менее 204,3 тыс. рублей в месяц.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, задержаны обе участницы сговора.

Фото: пресс-служба МВД России