Мигранта будут судить в Петербурге за взятку сотруднику ГАИ
Сегодня, 10:21
Деньги предназначались за несоставление административного протокола в связи с нарушением режима пребывания в стране.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранца, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Об этом рассказали 5 марта в надзорном ведомстве. 

В феврале мужчина пытался передать взятку в размере 12 тыс. рублей сотруднику Госавтоинспекции. Деньги предназначались за несоставление административного протокола в связи с нарушением режима пребывания в стране. Полицейский отказался от средств, взяткодателя задержали на месте. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: замдиректора и завхоза школы в Невском районе задержали за взятки на 900 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: взятка, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

