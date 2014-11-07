Мигранта будут судить в Петербурге за взятку сотруднику ГАИ

Деньги предназначались за несоставление административного протокола в связи с нарушением режима пребывания в стране.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранца, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Об этом рассказали 5 марта в надзорном ведомстве.

В феврале мужчина пытался передать взятку в размере 12 тыс. рублей сотруднику Госавтоинспекции. Деньги предназначались за несоставление административного протокола в связи с нарушением режима пребывания в стране. Полицейский отказался от средств, взяткодателя задержали на месте.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: замдиректора и завхоза школы в Невском районе задержали за взятки на 900 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV