Замдиректора и завхоза школы в Невском районе задержали за взятки на 900 тысяч

Сотрудники коррекционной школы №627 получали крупные суммы от контрагентов за приоритетные условия и заключение контрактов. Фигурантам предъявлено обвинение, проведены обыски.

Замдиректора и завхоза школы в Невском районе Петербурге задержали по делу о взятках, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что речь идет о 627-й школе, в которой обучаются дети с ОВЗ и инвалидностью по адаптированным программам.

Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении заведующего хозяйством и заместителя директора одной из школ Невского района по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, фигуранты на систематической основе способствовали созданию приоритетных условий и заключению контрактов на поставку товаров для нужд школы с контрагентами, получив от их представителей взятки в крупном размере. Сумма взяток составила около 900 тысяч рублей.

Совместно с полицией и УФСБ были проведены обыски в рабочих кабинетах и по местам жительства фигурантов. Сейчас они задержаны и им предъявлено обвинение. Согласно данным сайта школы, в образовательном учреждении реализуются программы по обучению учеников с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложными дефектами, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра.

Фото: Piter.TV