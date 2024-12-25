Новые тарифы на проезд ввели в Ленобласти

Теперь цена поездки определяется исходя из расстояния, пройденного транспортным средством, причем максимальный тариф за километр был повышен.

С 1 января текущего года в Ленинградской области начали действовать обновленные тарифы на проезд в общественном транспорте, установленные региональным тарифным комитетом ЛенРТК.

Теперь цена поездки определяется исходя из расстояния, пройденного транспортным средством, причем максимальный тариф за километр был повышен. Перевозчикам предоставлена возможность устанавливать собственные расценки в пределах допустимых лимитов. На ряде маршрутов цены значительно выросли, что связано с компенсацией долгого периода без повышения тарифов и увеличением расходов на содержание и эксплуатацию транспорта.

Специалисты ГКУ ЛО "Леноблтранс" тщательно проверяют расчеты перевозчиков на предмет соответствия установленным нормам. Повышение тарифов уже началось на некоторых маршрутах, тогда как на остальных оно запланировано на период с января по февраль 2025 года. Подробная информация о новых ценах доступна непосредственно в транспортных средствах.

Льготники продолжают получать поддержку от правительства Ленинградской области. Льготный проезд остается доступным на всех муниципальных маршрутах с регулируемыми тарифами, что помогает снизить финансовое давление на уязвимые группы населения.

Ранее мы сообщили о том, что транспортная реформа вступила в силу в Ленобласти с 1 января.

Фото: правительство Ленобласти