Парк на на Елагином острове оборудуют системой мониторинга за 282 млн рублей

Согласно техзаданию, в 169 точках Елагина острова должны быть установлены видеокамеры и громкоговорители.

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил электронный аукцион на "оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных между устройствами мониторинга на территории Елагина острова и центром обработки и хранения данных". "Невские новости" нашли информацию о тендере на сайте госзакупок.

Заявки на оборудование парка аппаратно-программным комплексом "Безопасный город" будут приниматься до 10 августа. Цена контракта составляет 282,7 млн рублей. Согласно техзаданию, в 169 точках Елагина острова должны быть установлены видеокамеры и громкоговорители.

Скриншот: zakupki.gov.ru

Работы планируется разбить на три года. Лимит финансирования на 2022 год составил 31,4 млн рублей, на 2023 год – 125,6 млн рублей, а на 2024 год – 125,6 млн рублей. Подрядчик должен завершить все работы к 7 февраля 2025 года.

Ранее Piter.tv стало известно, что на реставрацию Горбатого моста в Гатчине направят 80 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове