В Петербурге театр "Карамболь" отметит 35-летие

Театр – лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит", национальной премии "Музыкальное сердце театра".

В Доме актера в Петербурге театр "Карамболь" отметит свое 35-летие. По случаю состоится праздничный вечер "Сказка странствий театра "Карамболь", сообщили в пресс-службе учреждения.

Первый свой спектакль театр показал в 1990 году. Сначала коллектив представлял небольшое объединение, а сейчас он широко известен в РФ и за ее пределами.

Основала театр выпускница Петербургской консерватории, композитор Ирина Брондз. В репертуаре коллектива – произведения, созданные специально для постановки в театре "Карамболь", и мировая классика мюзикла. Пресс-служба театра "Карамболь"

Театр – лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит", национальной премии "Музыкальное сердце театра", Большого детского фестиваля под руководством Сергея Безрукова.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге состоялась первая международная премия имени Кирилла Лаврова.

Фото: пресс-служба театра "Карамболь"