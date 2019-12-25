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В Петербурге театр "Карамболь" отметит 35-летие
Сегодня, 11:58
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В Петербурге театр "Карамболь" отметит 35-летие

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Театр – лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит", национальной премии "Музыкальное сердце театра".

В Доме актера в Петербурге театр "Карамболь" отметит свое 35-летие. По случаю состоится праздничный вечер "Сказка странствий театра "Карамболь", сообщили в пресс-службе учреждения. 

Первый свой спектакль театр показал в 1990 году. Сначала коллектив представлял небольшое объединение, а сейчас он широко известен в РФ и за ее пределами. 

Основала театр выпускница Петербургской консерватории, композитор Ирина Брондз. В репертуаре коллектива – произведения, созданные специально для постановки в театре "Карамболь", и мировая классика мюзикла. 

Пресс-служба театра "Карамболь" 

Театр – лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит", национальной премии "Музыкальное сердце театра", Большого детского фестиваля под руководством Сергея Безрукова.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге состоялась первая международная премия имени Кирилла Лаврова. 

Фото: пресс-служба театра "Карамболь"

Теги: театр карамболь, юбилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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