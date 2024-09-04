В Петербурге состоялась первая международная премия имени Кирилла Лаврова

Ее лауреатами стали Лев Додин, Евгений Миронов, Юрий Александров и другие культурные деятели.

В Северной столице в рамках VI Международной конференции "Русский театр за рубежом как институт Русской культуры" состоялась первая премия имени К.Ю. Лаврова. В этом году ее учредили в честь 100-летия со дня рождения знаменитого советского и российского актера, – сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

По словам заместителя губернатора, Лавров всю жизнь оказывал помощь российским театрам, которые действовали за рубежом, в связи с чем учреждение премии в рамках конференции имеет и символическое значение.

Среди лауреатов премии:

художественный руководитель-директор Академического Малого драматического театра – Театра Европы Лев Додин;

художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов;

художественный руководитель Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров;

руководитель Русского театра в Белграде Евгения Ешкина-Ковачевич;

генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф.А.Искандера Ираклий Хинтба;

Национальный русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан).

Ранее мы сообщали, что в кинотеатре "Родина" на Караванной состоятся бесплатные показы советских фильмов о войне.

Фото: Telegram / Пиотровский Online / Данила Нерознак