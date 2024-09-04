В Петербурге состоялась первая международная премия имени Кирилла Лаврова

В Северной столице в рамках VI Международной конференции "Русский театр за рубежом как институт Русской культуры" состоялась первая премия имени К.Ю. Лаврова. В этом году ее учредили в честь 100-летия со дня рождения знаменитого советского и российского актера, – сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
По словам заместителя губернатора, Лавров всю жизнь оказывал помощь российским театрам, которые действовали за рубежом, в связи с чем учреждение премии в рамках конференции имеет и символическое значение.
Среди лауреатов премии:
- художественный руководитель-директор Академического Малого драматического театра – Театра Европы Лев Додин;
- художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов;
- художественный руководитель Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров;
- руководитель Русского театра в Белграде Евгения Ешкина-Ковачевич;
- генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф.А.Искандера Ираклий Хинтба;
- Национальный русский театр драмы имени М.Ю. Лермонтова (Алматы, Республика Казахстан).
Ранее мы сообщали, что в кинотеатре "Родина" на Караванной состоятся бесплатные показы советских фильмов о войне.
Фото: Telegram / Пиотровский Online / Данила Нерознак
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