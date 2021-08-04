Памятник Кириллу Лаврову установят в Ораниенбаумском саду в 2026 году

В Петроградском районе Северной столицы появится монумент в честь знаменитого актера. Открытие приурочат к 150-летию Союза театральных деятелей и 101-й годовщине со дня рождения артиста.

В Ораниенбаумском саду Петербурга в будущем году установят памятник выдающемуся актеру Кириллу Лаврову. Соответствующее заявление сделал губернатор Александр Беглов в ходе заседания Совета по культуре и искусству. Монумент появится в Петроградском районе, где некогда проживал сам народный артист, пишет КП-Петербург.

Выбор даты открытия связан сразу с двумя значимыми событиями. В 2026 году будет отмечаться 150-летие Союза театральных деятелей России, а также исполнится 101 год со дня рождения легендарного мастера сцены. Работа по увековечиванию памяти актера ведется уже давно: еще в сентябре 2025 года на месте будущего монумента был торжественно установлен закладной камень.

Градоначальник также сообщил, что подготовка к юбилею СТД не ограничится установкой скульптуры. Для жителей и гостей Северной столицы организуют обширную программу, включающую театральные постановки, творческие встречи с деятелями искусства и тематические выставки. Все мероприятия будут общедоступными.

