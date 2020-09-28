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В кинотеатре "Родина" на Караванной состоятся бесплатные показы советских фильмов о войне
Сегодня, 17:16
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В кинотеатре "Родина" на Караванной состоятся бесплатные показы советских фильмов о войне

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Со вступительным словом выступит киновед Людмила Платунова.

В кинотеатре "Родина" на Караванной улице, 12, в Петербурге с 5 апреля по 10 мая пройдут бесплатные показы фильмов к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Зрителям представят картины "Мир входящему", "Судьба человека", "Проверка на дорогах", "Солдаты", "Двадцать дней без войны" и "Белорусский вокзал". Со вступительным словом выступит киновед Людмила Платунова. 

Ранее мы сообщили о том, что петербургские ветераны получили более 47 тыс. медалей. Церемонии имели разный формат в зависимости от состояния здоровья конкретного человека. Кого-то награждали на дому. 

Фото: pxhere 

Теги: кинотеатр родина, показ фильмов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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