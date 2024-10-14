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Более 47 тыс. медалей получили петербургские ветераны ВОВ
Сегодня, 16:47
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Более 47 тыс. медалей получили петербургские ветераны ВОВ

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Церемонии имели разный формат в зависимости от состояния здоровья конкретного ветерана.

По поручению президента РФ Владимира Путина Петербург завершил вручение медалей ветеранам в честь 80-летия Победы. Награждены более 47 тыс. тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда, рассказали в Смольном 2 апреля. 

Церемонии имели разный формат в зависимости от состояния здоровья конкретного ветерана. Кого-то награждали на дому. 

Мы были рады чествовать наших героев, взявших верх в ожесточенных сражениях Великой Отечественной. Это знак нашей безмерной благодарности ветеранам за их подвиг, за жизнь нынешних поколений, за добытую Победу.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Самые первые медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." вручили 27 января. А в феврале наградили жителей блокадного Ленинграда из Кировского района. Церемония состоялась в музее "Анна Ахматова. Серебряный век". 

Ранее на Piter.TV: в ходе месячника благоустройства Петербург подготовят к 80-й годовщине Победы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ветераны вов, награждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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