Знаком "Отличник финансовой работы Петербурга" награждены девять человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О награждении наградой правительства Петербурга – знаком отличия "Отличник финансовой работы Петербурга" в 2026 году". Награду присуждают за достижения в сфере организации и проведения в Северной столице бюджетной, налоговой и финансовой политики, которая направлена в том числе на обеспечение стабильности финансового рынка, сообщили в Смольном.
К награде представлены девять человек в текущем году.
Каждого из них характеризует профессионализм и инновационный подход в финансовых вопросах.
Пресс-служба городской администрации
Ранее мы рассказывали о том, что детские рисунки украсили петербургские троллейбусы.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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