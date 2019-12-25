Знаком "Отличник финансовой работы Петербурга" награждены девять человек

Награду присуждают за достижения в сфере организации и проведения в Северной столице бюджетной, налоговой и финансовой политики.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О награждении наградой правительства Петербурга – знаком отличия "Отличник финансовой работы Петербурга" в 2026 году". Награду присуждают за достижения в сфере организации и проведения в Северной столице бюджетной, налоговой и финансовой политики, которая направлена в том числе на обеспечение стабильности финансового рынка, сообщили в Смольном.

К награде представлены девять человек в текущем году.

Каждого из них характеризует профессионализм и инновационный подход в финансовых вопросах. Пресс-служба городской администрации

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)