В ходе месячника благоустройства Петербург подготовят к 80-й годовщине Победы

Работы продлятся до 30 апреля.

У стартовавшего 1 апреля месячника благоустройства особая задача – подготовить Петербург к 80-й годовщине Победы. Об этом рассказали в Смольном.

Планируется комплексная очистка более 291 млн "квадратов" территории. Работы продлятся до 30 апреля.

Особое внимание уделим памятникам и мемориалам Великой Отечественной, братским захоронениям, ДОТам и другим фортификационным сооружениям, а также прилегающим к ним территориям. Везде необходимо навести чистоту и порядок. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Для очистки дорог и тротуаров ежедневно задействуют порядка 1 тыс. работников ручного труда и 800 единиц техники. Вымоют 1,3 тыс. улиц, 16 тыс. урн и 3,5 тыс. остановок.

Кроме того, работы охватят зеленые зоны общей площадью 56 млн "квадратов": 90 парков, 136 садов, 136 бульваров, 1,7 тыс. скверов и 1,5 тыс. объектов уличного озеленения.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге выделили 230 млн рублей на празднование Дня Победы.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга