В Петербурге полностью вымоют свыше 4,8 тыс. нежилых домов

"Влажную уборку" объектов планируют завершить к 21 апреля.

Более 4,8 тыс. нежилых зданий Северной столицы вымоют с первого по последний этаж до 21 апреля. Соответствующее поручение дал органам власти вице-губернатор Евгений Разумишкин, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Петербурге стартовал традиционный ежегодный Весенний месячник. Во время его проведения сотрудники районных администраций Петербурга вместе с Государственной жилищной инспекцией будут следить за санитарным и техническим состоянием жилищного фонда, а также за качеством уборки придомовых территорий.

Всего в Санкт-Петербурге существует порядка 40 тыс. частных нежилых объектов. Их внешний вид также влияет на общее восприятие города, а потому их очистка так же важна, как и уборка жилых зданий, – утверждают в ГАТИ.

Проконтролируют исполнение требований закона города собственниками инспекторы ГАТИ и 8 экипажей с нейросетевыми комплексами на борту, которые автоматически выявляют такие нарушения на фасадах зданий, как посторонние графические изображения и блоки кондиционеров. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что в ходе месячника благоустройства Петербург подготовят к 80-й годовщине Победы.

Фото: Piter.TV (Изображение носит иллюстративный характер)