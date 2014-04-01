В Петербурге выделили 230 млн рублей на празднование Дня Победы

Значительная часть средств будет потрачена на оформление города.

Петербург в этом году направит беспрецедентную сумму в размере 230 миллионов рублей на подготовку к празднованию 9 мая, что практически в два раза больше расходов прошлого года. Как видно из тендера, опубликованного на портале государственных закупок, значительная часть средств будет потрачена на оформление города.

По всей Северной столице установят тематические декорации, среди которых будут крупные панно, российские и советские флаги, победоносные знамена и уникальные композиции. Особенностью этого года станет установка больших изображений известного памятника "Родина-мать зовет!": одну такую инсталляцию разместят на площади Московские Ворота, вторую — на Большой Морской улице.

Отдельное внимание планируется уделить световым эффектам. В нескольких районах Петербурга, включая Василеостровский, Петроградский и Центральный, пройдут тематические проекционные шоу, приуроченные к 80-летию Победы.

Все эти меры направлены на создание в городе атмосферы, которая будет отражать величие подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV