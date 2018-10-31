Весенний месячник благоустройства завершился в Петербурге

Особое внимание уделялось приведению в порядок внешнего вида городских зданий: очищены и помыты фасады более восьми тысяч домов, восстановлено состояние окон, дверей подъездов и лавочек.

В Петербурге успешно завершён традиционный весенний месячник по благоустройству города, приуроченный к подготовке празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как пишет "Петербургский дневник", все намеченные мероприятия реализованы полностью.

Согласно данным Жилищного комитета, в течение месячника специалисты коммунальных служб и управляющих организаций выполнили масштабную уборку дворовых территорий общей площадью порядка 56,9 миллионов квадратных метров, а также придомовых участков площадью около 19,5 миллиона квадратных метров. Было вывезено свыше 30 тысяч кубических метров различного мусора, включая песок и уличный смет.

Особое внимание уделялось приведению в порядок внешнего вида городских зданий: очищены и помыты фасады более восьми тысяч домов, восстановлено состояние окон, дверей подъездов и лавочек. Обновлены конструкции ограждений мусорных площадок, покрашены заборы и контейнерные емкости.

Значительное внимание уделено зеленому хозяйству: произведены необходимые санитарные работы по стрижке и обрезке деревьев и кустов. Председатель Жилищного комитета Денис Удод отметил высокую эффективность проведенных работ, отметив участие примерно девяти тысяч работников ЖКХ и использование около 1200 единиц специальной техники. "Мы быстро справились с задачей привести наши дворы, фасады и объекты инфраструктуры в надлежащий вид перед праздничными майскими днями и торжеством 80-летия Победы", — заявил он.

К началу праздника Первого мая были обработаны водой стены многих многоэтажных домов, а также отреставрированы важные элементы городской среды — урны, декоративные ограды и площадки для сбора отходов.

Руководство Жилищного комитета выразило признательность всем работникам и волонтёрам, участвовавшим в месячнике, напомнив жителям о важности заботы о чистоте и сохранности городского пространства.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе проверили содержание дворов после жалоб горожан.

Фото: Жилищный комитет Петербурга