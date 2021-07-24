В Московском районе проверили содержание дворов после жалоб горожан

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга провела выездную проверку дворов, на которые чаще всего жаловались жители в соцсетях и через портал "Наш Санкт-Петербург". По результатам анализа обращений адреса внесли в специальный график осмотров в рамках весеннего месячника благоустройства.
Заместитель начальника инспекции Яна Ковальская лично оценила состояние придомовых территорий и земель общего пользования. В ходе проверки были зафиксированы нарушения:
– на улице Типанова, 34, корпус 3 — обнаружено скопление листвы на газоне;
– на улице Ленсовета, 73, корпус 3 — выявлен мусор на детской площадке и в лотках вдоль проездов.
Также в маршрут вошёл дом на Московском проспекте, 197. Здесь работы по благоустройству уже велись: специалисты промывали контейнерную площадку с использованием дезинфицирующих средств.
Информация о выявленных нарушениях направлена в Жилищное агентство Московского района для устранения.
Фото: ВКонтакте/ Государственная жилищная инспекция СПб
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