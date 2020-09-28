В Выборге на месте кинотеатра “Родина” может появиться ресторан

На заседании градостроительного совета в Выборге петербургские архитекторы представили свой проект реконструкции здания.

25 сентября в Выборге состоялось заседание градостроительного совета. Главный вопрос повестки - реконструкция здания бывшего кинотеатра "Родина".

Молодые архитекторы из Петербургского бюро "Boss" представили свое проект объекта общественого питания. При разработке проекта большое внимание было уделено истории здания. Его историческое развитие отразилось в архитектурных решениях авторов.

Согласно требованиям областного департамента по охране памятников, здание должно быть двухэтажным и располагаться в пределах допустимой застройки. Также архитекторы сохранят витражное остекление фасада, выходящего на Московский проспект, которое было в советское время.

Именно эта часть фасада вызвала вопросы у выборгских экспертов градостроения. По их мнению, слишком много "необоснованного стекла". Но в целом идею петербуржцев поддержали.

Как пояснил представитель застройщика, в настоящий момент заявка на реконструкцию бывшего кинотеатра "Родина" подана. Как только будет получено разрешение, застройщик приступит к строительству в соответствии с пожеланиями, озвученными на заседании.