В кинотеатре "Родина" прошла премьера музыкального фэнтези "Король и Шут. Навсегда".

В кинотеатре "Родина" состоялась премьера фильма "Король и Шут. Навсегда". Картина переносит зрителей в мрачный сказочный мир, созданный по мотивам песен культовой группы. По сюжету вселенной угрожает опасность — злодей Некромант воскрешает мертвецов, и героям предстоит защитить свой мир.

Главного антагониста — Некроманта — сыграл Илья Гришин. По словам актера, даже в его персонаже есть человеческие черты.

В Некроманте живет все-таки частичка любви. Просто он не способен это четко выражать, у него любовь проявляется по-своему. Илья Гришин, сыграл роль Некроманта в фильме "Король и Шут. Навсегда"

Центральный герой истории — Горшок, роль которого исполнил Константин Плотников. Его персонаж уже давно живет в мире фэнтези, поэтому в фильме он предстает немного иным, чем зрители привыкли видеть раньше. Как отмечает актер, картина стала самостоятельным произведением и не является продолжением сериала.

Это не продолжение сериала — это новое художественное произведение. И это Горшок из мира фэнтези, который уже давно там живет, поэтому это немного другой герой. Константин Плотников, сыграл роль Горшка в фильме "Король и Шут. Навсегда"

В фильме также снялись Дарья Мельникова, Вера Вольт, Гоша Куценко и другие актеры. К проекту присоединились и музыканты. Фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов исполнил роль Сида — одного из прислужников Некроманта. Ради съемок ему пришлось проводить часы в гриме и выполнять трюки, в том числе в холодной воде.

На мне тонна грима, я очень страшен. Я сам сегодня буду смотреть фильм в первый раз — прямо на премьере. Антон Лиссов, сыграл роль Сида в фильме "Король и Шут. Навсегда"

Музыка в фильме играет ключевую роль: зрителей ждут известные композиции и погружение в атмосферу приключений и темной сказки.

В широкий прокат фильм выйдет 19 февраля 2026 года.

