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"Великую иронию" Вуди Аллена покажут в Петербурге 26 сентября
Сегодня, 15:08
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"Великую иронию" Вуди Аллена покажут в Петербурге 26 сентября

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Премьера состоится в "Великан Парке".

Трагикомедию Вуди Аллена "Великая ирония" покажут 26 сентября в "Великан Парке". Об этом пишет spb.aif.ru.

Мировая премьера фильма состоялась 4 сентября. Картину представили в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля.

Сюжет рассказывает историю женщины, которая встречается с бывшим одноклассником, будучи уже замужем. У них завязываются отношения, ставшие опасной игрой. 

На показ можно попасть бесплатно с предварительной регистрацией на странице "Киноафиши".

Ранее мы рассказывали о том, что на деловом кинофоруме в Петербурге презентовали российскую киносказка "По щучьему велению".

Фото: YouTube / Киноафиша Трейлеры

Теги: вуди аллен, премьера фильма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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