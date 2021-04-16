"Великую иронию" Вуди Аллена покажут в Петербурге 26 сентября

Премьера состоится в "Великан Парке".

Трагикомедию Вуди Аллена "Великая ирония" покажут 26 сентября в "Великан Парке". Об этом пишет spb.aif.ru.

Мировая премьера фильма состоялась 4 сентября. Картину представили в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля.

Сюжет рассказывает историю женщины, которая встречается с бывшим одноклассником, будучи уже замужем. У них завязываются отношения, ставшие опасной игрой.

На показ можно попасть бесплатно с предварительной регистрацией на странице "Киноафиши".

Ранее мы рассказывали о том, что на деловом кинофоруме в Петербурге презентовали российскую киносказка "По щучьему велению".

Фото: YouTube / Киноафиша Трейлеры