Кирилл Дмитриев оценил весение режиссера в экстремистский сайт "Миротворец".

В Москве прокомментировали ситуацию с американским режиссером и продюсером Вуди Алленом, который посетил Московскую неделю кино, после чего оказался в реестре скандально известного экстремистского украинского сайта "Миротворец" Представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, что искусство должно наводить мосты между странами, а не сжигать их. Такой пост чиновник разместил в социальных сетях.

Попытка отменить Вуди Аллена из-за участия по видеосвязи на Московском международном кинофестивале упускает суть: Россия не изолирована, и искусство должно наводить мосты, а не сжигать их. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Напомним, что внешнеполитическое ведомство киевского режима от 25 августа выразило осуждение Вуди Аллену из-за его участия в онлайн-встрече, организованной в рамках Московской недели кино. Иностранный режиссер также попал в базу украинского националистического сайта "Миротворец". Персональные сведения о деятеле культуры были внесены в базу сайта в понедельник. В качестве причины создатели онлайн-ресурса указали "публичную поддержку российской агрессии".

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Kirill A. Dmitriev