Глава РФПИ оценил встречу в Вашингтоне политиков из ЕС и Украины.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп продвигает реальный вариант завершения регионального конфликта между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление сделал представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Такой пост чиновник разместил в социальных сетях. Эксперт разместил у себя в аккаунте изображение с сообщением лидера Белого дома о том, что 18 августа станет "большим днем" в связи с предстоящей встречей Дональда Трампа с политическими лидерами из Европейского союза и главы киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Известно, что на мероприятии стороны обсудят урегулирование украинского кризиса.

Фейковые новости ЕС продвигают ложные нарративы в преддверии "большого дня"... Трамп и его команда продвигают реальное решение. Пусть способность к решению проблем и мир возобладают в этот "большой день". Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

В следующем посте Кирилл Дмитриев опубликовал картинку с призывом Трампа к Зеленскому отказаться от притязаний на Крым и вступления Украины в Североатлантический военный альянс.

Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Kirill A. Dmitriev