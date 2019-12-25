  1. Главная
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир
Сегодня, 9:49
140
Глава РФПИ отметил рост числа украинцев, поддерживающих мир

Кирилл Дмитриев рассказал о соцопросе, организованным США на Украине.

В Москве  в преддверии саммита США и России обратили внимание на опрос общественного мнения, свидетельствующий о значительном росте числа украинских граждан, которые поддерживают скорейшее достижение мира путем переговоров с Кремлем. Соответствующее заявление сделал представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Такой пост чиновник разместил в социальных сетях. Эксперт привел подписчикам социологические данные, добытые  американским институтом Гэллапа, согласно которым 69 процентов населения киевского режима (по сравнению с 20 процентами в 2022 году) поддерживают скорейшее достижение мира путем переговоров, а не вооруженный конфликт.

Крайне важный опрос перед саммитом США и России... Четкий ответ снова опровергает фейковые новости.

Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Дополнительно глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети высоко оценил "четкий" ответ президента-респкбликанца в США Дональда Трампа о встрече с российским лидером Владимиром Путиным и ее условиях. Ранее иностранный политик заявил местным журналистам в Овальном кабинете Белого дома о том, что официальная встреча с Путина с Владимиром Зеленским не является условием для саммита США-РФ.

Фото: X (нежелательная организация на территории России)  / Kirill A. Dmitriev

