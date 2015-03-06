Кирилл Дмитриев не видит угрозы для США со стороны БРИКС.

Угрозу для доллара представляют не страны БРИКС, а неэффективное санкционное давление, с помощью которых такие люди, как бывший американский президент-демократ Джо Байден, превращают национальную валюту в оружие. Соответствующее заявление сделал представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Такой пост чиновник разместил в социальных сетях. Таким образом эксперт прокомментировал слова лидера Белого дома Дональда Трампа. Ранее иностранный политик указал общественности, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться со стороны Вашингтона дополнительной пошлиной в десять процентов.

Самую большую угрозу доллару США представляют не страны БРИКС, а такие люди, как Байден, которые превращают его в оружие с помощью бесконечных неэффективных санкций. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Дмитриев назвал обвинения Обамы и Байдена в адрес России атакой на Трампа.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Kirill A. Dmitriev