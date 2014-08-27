Глава РФПИ оценил недавние высказывания главы Нацразведки США Тулси Габбард.

Бывшие американские президенты от Демократической партии Барак Обама и Джо Байден использовали лживые обвинения в адрес Москвы о якобы вмешательстве в местные выборы для атаки на действующего лидера Белого дома, республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление сделал представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Такой пост чиновник разместил в социальных сетях.

Будем предельно ясны: фальшивые обвинения в адрес России - это лишь один из многих случаев лжи Обамы и Байдена о России. Они использовали этот нарратив о России для удара по президенту Трампу, по MAGA и Республиканской партии. И будьте уверены – те же самые лживые обвинения заложили основу украинского конфликта. Кирилл Дмитриев, глава РПФИ

Напомним, что в воскресенье, 20 июля, директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что власти из Вашингтона располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на выборах 2016 года, где победил Трамп. Тулси Габбард добавила, что профильное ведомство вскоре публично представит больше сведения о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Дональд Трамп обвинил одного из своих предшественников в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. Тулси Габбард в пятницу обнародовала "неопровержимые доказательства" того, что обвинения о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Барака Обамы, тогда еще действующего президента США, уже после победы Трампа на выборах.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме как в "Игре престолов".

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Kirill A. Dmitriev

