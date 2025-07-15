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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что сторонники подходов Байдена ведут мир к зиме как в "Игре престолов"

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Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель главы государства Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на собственной странице в социальных сетях о том, что последователи нарративов и подходов бывшего американского президента-демократа Джо Байдена ведут мир к зиме. Российский чиновник сопроводил такие слова в посте видеороликом из телесериала "Игра престолов". В кадре различные персонажи этой истории произносят одну и ту же фразу: "Зима близко".

Люди, которые следуют ложным нарративам и подходам Байдена, ведут мир к зиме.

пост Кирилла Дмитриева в соцсетях

Напомним, что телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-произведению автора Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах. В этом мире ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время пока всему живому грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Россия опередила все западные страны по росту ВВП за последние 20 лет.

Фото и видео: Фото: X (нежелательная организация на территории России)  / Kirill A. Dmitriev

Теги: джо байден, игра престолов, кирилл дмитриев, рфпи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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