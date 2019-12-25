На деловом кинофоруме в Петербурге презентовали российскую киносказка "По щучьему велению"

На деловом кинофоруме в Санкт-Петербурге презентована новая российская киносказка "По щучьему велению", режиссером которой стал знаменитый Александр Войтинский.

Продюсерское кресло занял опытный кинодеятель Сергей Сельянов, известный по своей успешной работе над "Конек-Горбунком" и мультфильмами о трех богатырях.

Сюжет картины расскажет зрителям о приключениях обыденного парня по имени Емель, чей путь пересекается с волшебной говорящей щукой. Съемки этой увлекательной истории происходили в живописных уголках Сибири как летом, так и зимой под Тобольском, а также у берегов Иртыша. Царство Кощея было воссоздано в самом Санкт-Петербурге.

Федор Лавров воплотил образ Кощея на экране, представив его в новом свете. В этой картины злодейский персонаж был переосмыслен и стал справедливым и мрачным героем, сохранив при этом элементы классической истории. Актер Никита Кологривый сыграл главного героя, Емели, описывая его как мечтателя и романтика из глубинки, готового к переменам в своей жизни.

Сказочный блокбастер "По щучьему велению" уже завоевал внимание зрителей, представив трейлер на форуме. Премьера фильма назначена на 26 октября, а компанию "НМГ Кинопрокат" поддержат телеканалы "Россия", "СТС" и Фонд кино.

Ранее сообщалось, что вышел первый трейлер мультфильма "Смешарики снимают кино".

Фото: pxhere