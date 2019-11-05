Вышел первый трейлер мультфильма "Смешарики снимают кино"

Премьера намечена на 12 октября.

Герои мультфильма "Смешарикм" выходят на экраны российских кинотеатров с полнометражным проектом. Речь идет о фильме "Смешарики снимают кино", приуроченного к 20-летию фаншизы. История расскажет о классике мирового кино. Персонажи решат снять собственный шедевр из антологии короткометражек — в программе заявлены адаптация боевиков, фэнтези, немого кино, мюзиклов и фантастики. Место среди отсылок найдут агент 007, дроиды, эльфы и феи, не обойдётся и без древних пророчеств и борьбы с мировым злом. Над проектом трудились режиссеры Денис Чернов, Светлана Мардаголимова и Дмитрий Яковенко. Официальный релиз картины запланирован на 12 октября.

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Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат