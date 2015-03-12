Тульский губернатор заступился за ребёнка, нарисовавшего "Смешариков"

Ребёнку не грозит наказание за рисунки на площадке.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вступился за ребёнка, который нарисовал персонажей из "Смешариков" на покрытии детской площадки в городе Болохово. Он призвал не наказывать юного художника, а поддержать его творческий порыв.

"Порядок, конечно, должен быть, но не стоит доходить до абсурда. Надо не пугать ребёнка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант", — написал Миляев в своём канале в "Максе". Он предложил местным властям организовать конкурсы детского рисунка на асфальте или предложить мальчику украсить своими рисунками другие объекты.

Конфликт разгорелся 19 августа, когда администрация Киреевского района пригрозила ребёнку уголовной ответственностью за рисунки на резиновом покрытии площадки. Чиновники сослались на статьи "Вандализм" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" УК РФ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова также призвала не привлекать ребёнка к ответственности. По её мнению, произошедшее следует воспринимать как детское творчество, а задача взрослых — объяснить правила поведения и помочь исправить последствия.

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Фото: YouTube / TVSmeshariki (скриншот)