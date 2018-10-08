Методы поддержки петербургских ученых протестируют в других регионах

За 4 года власти Петербурга поддержали разработку более 150 научных исследований.

В Смольном подвели итоги пилотного городского конкурса и Российского научного фонда по поддержке исследований и разработок с участием квалифицированных заказчиков. За 4 года существования проекта власти Северной столицы поддержали свыше 150 научных проектов, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

С этого года мы совместно с Российским научным фондом вышли в новый экспериментальный режим – так называемое правило трех рублей, когда софинансирование научных проектов осуществляется не только со стороны региона и федерации, но и квалифицированного заказчика, который также участвует в оценке актуальности соответствующего проекта и качества выполненных работ. Помимо мобилизации финансовых ресурсов это позволит сфокусировать внимание научных коллективов на актуальных тематиках исследований и разработок, востребованных реальным сектором экономики. Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Вице-губернатор Княгинин, рассказывая об особенностях проведения организованного Смольным конкурса, подчеркнул, что городские власти продолжат поддерживать приоритетные фундаментальные и поисковые научные исследования для малых и отдельных групп ученых.

Генеральный директор Российского научного фонда Андрей Блинов в свою очередь рассказал о планах по тиражированию петербургского опыта работы фонда и проведенного конкурса в других регионах страны.

РНФ и дальше будет проводить региональные конкурсы, в том числе с участием квалифицированных заказчиков. Эти конкурсы проходят ежегодно, и уже в апреле мы планируем объявить о старте очередного отбора заявок для регионов. Уверен, что положительный опыт Санкт‑Петербурга будет способствовать вовлечению новых регионов в этот процесс и увеличению числа квалифицированных заказчиков, готовых софинансировать проекты. Андрей Блинов, генеральный директор РНФ

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