В Петербурге оформили 300 тыс. Карт болельщика

Юбилейную карту получил 16-летний фанат футбольного клуба "Зенит" Григорий.

В Петербурге оформили 300-тысячную Карту болельщика. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский 12 марта.

Юбилейную карту получил 16-летний фанат футбольного клуба "Зенит" Григорий. Юношу поздравил защитник основного состава сборной Сергей Волков. Компанию им составил Синегривый лев – талисман и символ клуба.

Напомним, Карта болельщика – это персональный электронный документ, позволяющий участвовать в соревнованиях, покупать билеты на матчи и посещать их.

Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"