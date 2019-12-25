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В Петербурге оформили 300 тыс. Карт болельщика
Сегодня, 17:01
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В Петербурге оформили 300 тыс. Карт болельщика

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Юбилейную карту получил 16-летний фанат футбольного клуба "Зенит" Григорий.

В Петербурге оформили 300-тысячную Карту болельщика. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский 12 марта. 

Юбилейную карту получил 16-летний фанат футбольного клуба "Зенит" Григорий. Юношу поздравил защитник основного состава сборной Сергей Волков. Компанию им составил Синегривый лев – талисман и символ клуба. 

Напомним, Карта болельщика – это персональный электронный документ, позволяющий участвовать в соревнованиях, покупать билеты на матчи и посещать их. 

Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит" 

Теги: зенит, карта болельщика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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