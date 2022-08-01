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У сериала "Кибердеревня" появился первый трейлер и дата премьеры

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Премьера шоу состоится 23 сентября.

Российский онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" опубликовал в социальных сетях первый полноценный трейлер сериала "Кибердеревня", основанного на популярном YouTube-проекте birchpunk. Известно, что действие сюжета развернётся в 2100 году на Марсе, на котором обустроился фермер Николай. Мужчина счастливо живёт с семьёй в кибердеревне и спокойно ведёт роботизированное хозяйство. Однако в какой-то момент на планете оказывается  руководитель большой корпорации, который хочет построить на месте населенного пункта свой новый завод. В актерском составе заявлены Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Артём Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Елена Махова и другие. Помощника протагониста, робота-уборщика, сыграли сразу три актёра - Сергей Авдеев, Игорь Богомяков и Дмитрий Кондратюк, а голос аппарату ему подарил Сергей Бурунов.

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Фото и видео: YouTube / birchpunk

Теги: кибердеревня, сериал, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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