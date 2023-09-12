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Microsoft выпустила 18-минутный трейлер Forza Motorsport 2023

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В компании раскрыли особенности игры.

Студия Turn 10 опубликовала в социальных сетях новую официальную демонстрацию Forza Motorsport с 18 минутами геймплейных кадров из предстоящей гоночной компьютерной игры. Известно, что речь идет о кадрах из предварительной сборки, то есть не отражают в полной мере качество конечной версии технологического продукта. 

Посмотрите несколько первых гонок и многое другое из самого начала игры, включая заезды на Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года по Maple Valley и Cadillac V-Series.R 2023 года по трассе Hakone, а также по совершенно новой  трассе Grand Oak Raceway

описание видео

Напомним, что по моменту запуска Forza Motorsport будет представлено более 500 реальных автомобилей и свыше 800 уникальных модификаций и улучшений для транспортных средств. В игре планируется обеспечить игроков 20 локациями. Компания Turn 10 заявляет, что авторам  удалось в десять раз повысить реалистичность изображения в новой Forza Motorsport.

Вышел трейлер хоррора "Никто тебя не спасет".

Фото и видео: YouTube / Forza

Теги: forza motorsport 2023, microsoft, компьютерная игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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