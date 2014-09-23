Вышел трейлер хоррора "Никто тебя не спасет"

Мировая премьера состоится 22 сентября.

20th Century Studios представила трейлер хоррора "Никто тебя не спасет". Режиссером и сценаристом проекта выступил Брайан Даффилд.

Сюжет расскажет историю девушки по имени Бринн, которая ведет уединенную жизнь. Она становится свидетелем нападения пришельцев на Землю, но также оказывается запертой внутри своего дома. Ей предстоит дать отпор нежеланным гостям.

Главную роль сыграла Кейтлин Дивер. Мировая премьера состоится 22 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Одна жизнь" с Энтони Хопкинсом.

Видео: YouTube / 20th Century Studios