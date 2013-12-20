Вышел трейлер драмы "Одна жизнь" с Энтони Хопкинсом

Фильм выйдет в прокат 1 января 2024 года.

Студия Warner Bros. Pictures представила трейлер драмы "Одна жизнь". Режиссером проекта выступил Джеймс Хоуз.

Сюжет рассказывает реальную историю лондонского брокера Николаса Уинтона. Он стал известен тем, что спас от нацистов 669 детей, однако полвека хранил эту тайну. Про его подвиг стало известно случайно.

В главных ролях сыграли Энтони Хопкинс, Джонни Флинн, Джонатан Прайс, Хелена Бонем Картер и другие. Фильм выйдет в прокат 1 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер фильма "Аквамен и потерянное царство".

Видео: YouTube / Warner Bros. UK & Ireland