Вышел тизер фильма "Аквамен и потерянное царство"

Мировая премьер состоится 20 декабря.

Студия Warner Bros. Pictures представила первый тизер фильма "Аквамен и потерянное царство" режиссера Джеймса Ван. Сиквел является продолжением истории одного из персонажей вселенной DC, показанной в 2018 году.

В продолжении Аквамену снова предстоит встретиться с одним из антагонистов первой части, Черной Мантой. Он намерен уничтожить супергероя и его подводное королевство, выпустив древнюю злобную силу с помощью мифического Черного трезубца. Для борьбы со злодеем Аквамен обращается к заключенному в тюрьму брату Орму, чтобы защитить свой дом.

В главных ролях сыграли Джейсон Момоа, Патрик Уилсон, Эмбер Херд, Яхья Абдул-Матин II и другие. Полноценный трейлер фильма выйдет в четверг, 14 сентября. Мировая премьер состоится 20 декабря.

Ранее Hulu представил трейлер комедии "Леди-викторина".

Видео: YouTube / DC