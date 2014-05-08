Премьера состоится 3 ноября.

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер комедии "Леди-викторина". Режиссером проекта выступила Джессика Ю.

Сюжет расскажет историю девушки Энн и ее сестры Дженни. Им предстоит покрыть карточные долги своей матери. Чтобы решить проблему, сестры намерены выиграть много денег в телевикторине.

В фильме снялись Аквафина, Сандра О, Джейсон Шварцман, Уилл Феррелл и другие. Премьера состоится 3 ноября.