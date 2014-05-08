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Hulu представил трейлер комедии "Леди-викторина"

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Премьера состоится 3 ноября.

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер комедии "Леди-викторина". Режиссером проекта выступила Джессика Ю.

Сюжет расскажет историю девушки Энн и ее сестры Дженни. Им предстоит покрыть карточные долги своей матери. Чтобы решить проблему, сестры намерены выиграть много денег в телевикторине.

В фильме снялись Аквафина, Сандра О, Джейсон Шварцман, Уилл Феррелл и другие. Премьера состоится 3 ноября.

Ранее Apple+ опубликовал трейлер сериала "Монарх: Наследие монстров". Видео: YouTube / Hulu
Теги: hulu, комедия, леди-викторина, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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