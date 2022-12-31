Apple+ опубликовал трейлер сериала "Монарх: Наследие монстров"

Проект начнет выходить на онлайн-ресурсе с 17 ноября.

В социальных сетях появился тизер сериала по вселенной Годзиллы "Монарх: Наследие монстров". Спин-офф популярной телевизионной франшизы выйдет на стриминговом сервисе Apple. Известно, что в новом проекте появится актер Курт Рассел, чью молодую версию персонажа сыграл его сын Уайатт. Отец и сын перевоплотятся в офицера Ли Шоу, который связан с секретной организацией "Монарх". История будет завязана на том, что после появления чудовища в Сан-Франциско двое героев — брат и сестра — начинают изучать загадку древних существ, а помочь им в этом должен их отец. В актерском составе также заявлены Мари Ямамото, Кёко Саито, Кристофер Хейердал, Чарли Хьюсон, Дейв Уолден, Кирси Клемонс и Джо Типпетт. Официальная премьера шоу запланирована на 17 ноября.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV