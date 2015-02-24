Хоррор на выживание Edge of Sanity получил новый захватывающий трейлер

Игра может выйти в свет в 2023 году.

Компания Daedalic Entertainment представила в социальных сетях свежий трейлер компьютерной игры Edge of Sanity, в котором создатели исследуют некоторые из наиболее захватывающих и тревожных частей проекта. По мнению авторов, ролик может дать пользователям хорошее представление о той атмосфере ужасов, которую игрок испытает в борьбе за выживание. Напомним, что Edge Of Sanity представляет из себя приключение с уникальной 2D-графикой и напряженным повествованием. Разработчики вдохновлялись в работе творчеством Лавкрафта. Сюжет связан с временами Холодной войны, а действие происходит на территории Аляски. Персонажу предстоит ежедневно доставлять еду и припасы ради того, чтобы пережить еще одну ночь в лагере. Во время экспедиций геймеры столкнутся с местными культистами, чудовищами. Заданием будет раскрыть тайны таинственного камня Турул и узнать об трагической истории пропавших ученых.

Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд рассказывали о своей жизни в трейлере сериала "Супермодели".

Фото и видео: YouTube / Daedalic Entertainment