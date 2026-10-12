Билл Гейтс спрогнозировал увеличение числа кибератак с использованием ИИ

Миллиардер из США объяснил, какая основная опасность сейчас грозит человечеству от развития нейросетей.

Основатель американской технологической Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал увеличение числа кибератак с использованием искусственного интеллекта в 2027 году. Соответствующее заявление сделал миллиардер, предприниматель в эфире местного телеканала CNN.

Направление, в котором мы, вероятно, увидим наиболее резкие изменения в течение следующего года, это кибератаки... В течение следующего года нас ждет множество неприятных сюрпризов, прежде всего в сфере кибербезопасности. Билл Гейтс, миллиардер

По мнению иностранного эксперта, главная опасность сейчас заключается не в том, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля человека, а в его применении злоумышленниками.

Трамп: Гейтс больше не считает, что ИИ приведет к гибели 1 млрд человек.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News