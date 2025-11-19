"Я представляю их ровно так, как они представлены в кино": Евгений Водолазкин об экранизации романа "Авиатор"

На широкий экран кинолента "Авиатор" выйдет завтра, 20 ноября.

"Авиатор" взлетел в Санкт-Петербурге: в Александринском театре состоялась премьера одного из главных осенних кинособытий. Фильм – экранизация одноименного бестселлера Евгения Водолазкина. Создатели признаются, перенести литературу в кино оказалось непростой задачей.

Какая-то очень-очень такая тонкая идея, она может в романе вестись на протяжении сотен страниц, не навязчиво, не выпукло, но эта идея важна, эта идея интересна, эта идея системная в романе. И в фильме иногда ты имеешь возможность эту же идею воплотить в буквально в двух фразах или в двух диалогах, или в одном диалоге, или в герое. Ты в фильме должен находить какие-то драматургические способы выражать мысли и идеи романа с тем, чтобы можно было сказать "да, конечно, этот фильм, он отступает от романа, но, тем не менее, это фильм по этому роману". Егор Михалков-Кончаловский, режиссер фильма "Авиатор"

Сюжет разворачивается в наши дни: ученые оживляют человека, замороженного почти век назад, и он пытается освоиться в современном мире.

Каст впечатляет: Константин Хабенский, Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Илья Коробко, Евгений Стычкин, Антон Шагин, Игорь Миркурбанов, Ирина Пегова, Валерий Баринов и другие.

Сейчас я представляю их ровно так, как они представлены в кино. Это получилось. Это не то, что я себя там тащил к этому как-то или вынуждал. Нет, они настолько хорошо играют, актеры, и настолько режиссура спокойна, без встрясок ведет это повествование, что это убеждает. Да, это были они. Евгений Водолазкин, автор романа "Авиатор"

Создатели превратили премьеру в уникальное путешествие во времени. На подходе к театру гостей встретила монументальная инсталляция: стилизованный самолет и ледяная фигура главного героя – авиатора Платонова. В фойе гостей встретили персонажи эпохи 20-х годов. Они разыгрывали короткие сюжеты, которые погружали в атмосферу фильма еще до начала киносеанса.

Экранизацию романа на сцене Александринского театра гостям представили режиссер, генеральный продюсер, автор романа и актеры. Исполнители ролей рассказали, как проходили съемки и в чем были сложности.

Постельные сцены, они всегда смешны. И как есть шутка – а у меня не одна постельная сцена в этой работе – что очень часто актеры друг в друга влюбляются, но на самом деле никто не видит, как это происходит на самом деле. Но, безусловно, это какие-то сложные моменты, особенно с Константином Юрьевичем, это как бы, это очень деликатный вопрос. И подход его к этому вопросу меня поразил, удивил, и все было на максимальном уважении. Поэтому страх, который был перед этим, он определенно исчез уже в процессе. Точно так же, как и с Сашей. Дарья Кукарских, исполнительница роли Анастасии в фильме "Авиатор"

