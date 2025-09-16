Вышел финальный трейлер фильма "Авиатор"

Премьера в России состоится 20 ноября.

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила финальный трейлер фильма "Авиатор". Режиссером картины выступил Егор Михалков-Кончаловский.

Сюжет фильм разворачивается в 1929 году. Авиатор Иннокентий Платонов невольно становится участником эксперимента по крионике. Его размораживают лишь в 2025-м. Герой пытается вспомнить свою жизнь и найти себя в новой реальности.

В главных ролях сыграли Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский и другие. Премьера в России состоится 20 ноября.

Видео: YouTube / Атмосфера Кино