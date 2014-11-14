Евгений Водолазкин лидирует в рейтинге цитируемости петербургских писателей

Второе место заняла Ася Лавринович с результатом 2316 упоминаний, замыкающим тройку лучших стал Герман Садулаев с показателем 1316.

Издание "Петербургский дневник" совместно с аналитической службой "Медиалогия" опубликовали рейтинг петербургских литераторов, произведения которых чаще всего цитировались средствами массовой информации в 2025 году. Лидером рейтинга стал Евгений Водолазкин, упомянувшийся в медиа 7057 раз.

Второе место заняла Ася Лавринович с результатом 2316 упоминаний, замыкающим тройку лучших стал Герман Садулаев с показателем 1316. В топ-10 попали также Валерий Попов, Борис Орлов, Александр Пелевин, Андрей Аствацатуров, Валерия Троицкая, Павел Крусанов и Борис Подопригора.

Генеральный директор Дома книги Кристина Матвеева подчеркнула устойчивый читательский интерес к творчеству Евгения Водолазкина, связывая это с публикацией новых произведений писателя, в частности романа "Последнее дело майора Чистова", а также активным присутствием автора в литературной жизни Петербурга.

