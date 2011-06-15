Петербуржцы отдали более 31,3 тыс. голосов за номинантов премии "Город в лицах"

Голосование продлится до 15 марта включительно.

До завершения народного голосования за кандидатов на звание лауреата пятой ежегодной премии "Петербургского дневника" "Город в лицах" осталось две недели. Уже сейчас жители Петербурга проголосовали более чем за 31,3 тыс/ претендентов на титул лучшего специалиста в городских отраслях.

Начало выборной кампании стартовало 2 февраля, голосование проходит на официальной площадке газеты. Наибольшее количество голосов набрали кандидаты в категориях:

"Педагог/специалист школьных и дошкольных учреждений" — 7 520 голосов; "Тренер детской спортивной секции" — 4 275 голосов; "Универсальный специалист многофункционального центра" — 3 715 голосов; "Специалист службы общественного транспорта" — 3 070 голосов; "Социальный координатор" — 2 800 голосов.

Всего участники представлены в 11 профессиональных номинациях: "Учитель/дошкольный преподаватель", "Специалист МФЦ", "Реставратор", "Работник культурных учреждений", "Специалист общественного транспорта", "Детский спортивный наставник", "Координатор социального сопровождения", "Специалист ЖКХ и коммунальной инфраструктуры", "Представитель промышленности", "Медицинский работник", "Туризм".

Все претенденты были номинированы профильными ведомствами администрации Санкт-Петербурга, отметившими их достижения в 2025 году. Полный перечень имен победителей станет известен на торжественном вручении премий, запланированном на 23 марта.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)